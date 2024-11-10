Кому могут не начислить пенсию

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на статью 41 проекта государственного бюджета Украины, в 2025 году определенным категориям пенсионеров со статусом ВПЛ могут не начислить выплаты.

Читайте также Не только с зарплаты: украинцы рассказали, где они берут деньги

Это касается тех, кто получил статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, а на их банковских счетах не происходило движения средств в течение последних 12 месяцев,

Кроме того, те, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, но они своевременно не прошли обязательную идентификацию.

Обратите внимание! Законопроект будет рассматривать украинский парламент. Он может привести к приостановлению выплаты пенсий отдельным лицам, а восстановить их можно будет, написав заявление в региональное управление ПФУ.