Кому могут не начислить пенсию
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на статью 41 проекта государственного бюджета Украины, в 2025 году определенным категориям пенсионеров со статусом ВПЛ могут не начислить выплаты.
Читайте также Не только с зарплаты: украинцы рассказали, где они берут деньги
- Это касается тех, кто получил статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, а на их банковских счетах не происходило движения средств в течение последних 12 месяцев,
- Кроме того, те, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, но они своевременно не прошли обязательную идентификацию.
Обратите внимание! Законопроект будет рассматривать украинский парламент. Он может привести к приостановлению выплаты пенсий отдельным лицам, а восстановить их можно будет, написав заявление в региональное управление ПФУ.