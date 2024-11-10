Кому можуть не нарахувати пенсію

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю 41 проєкту державного бюджету України, у 2025 році певним категоріям пенсіонерів зі статусом ВПО можуть не нарахувати виплати.

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Це стосується тих, хто отримав статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, а на їхніх банківських рахунках не відбувалося руху коштів протягом останніх 12 місяців,

Крім того, ті, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, але вони своєчасно не пройшли обов'язкову ідентифікацію.

Зверніть увагу! Законопроєкт розглядатиме український парламент. Він може призвести до призупинення виплати пенсій окремим особам, а відновити їх можна буде, написавши заяву до регіонального управління ПФУ.