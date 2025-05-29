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29 мая, 15:46
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Чиновник присвоил средства одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Продолжается расследование в отношении группировки, которая присвоила и "отмыла" деньги одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины.
  • Чиновник, которого подозревают в организации и 5 его сообщников находятся в международном розыске.

Продолжается расследование в отношении группировки лиц, которые присвоили себе и "отмыли" деньги, принадлежащие одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины. Считается, что организатором является экс-глава правления этой организации.

Что известно об этом деле

Сейчас этот чиновник и 5 его сообщников находятся в международном розыске, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Чиновник создал преступную организацию, к которой привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и 6 предпринимателей. Оперативники Департамента стратегических расследований установили, что подконтрольные организатору "схемы" компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались,
– сообщает Нацполиция.

Обратите внимание! Легализация средств происходила через фейковые сделки.

29 мая оперативники ДВР и следователи Главного следственного управления Нацполиции провели 49 обысков сразу в нескольких городах Украины. Речь идет, в частности, об офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела.

Изъято было:

  • документацию;
  • накопители информации;
  • технику.

Кроме объявления подозрения, полицейскими был наложен арест на

  • счета французской инвестиционной компании в ценных бумагах;
  • корпоративные права некоторых предприятий.