Есть прогнозы хорошие и не очень: стоимость доллара в конце года может удивить

В январе – начале февраля доллар был стабильно выше 40 гривен. С этого времени курс резко подешевел и сейчас составляет не более 38,70 гривны. Однако по прогнозам разных компаний в конце этого года ситуация с курсом может как ухудшиться, так и улучшиться.

Курс доллара в конце 2023 года: чего ждать

Эксперты различных организаций в ходе дискуссии, организованной Центром экономической стратегии (CES), рассказали, что курс в конце 2023 года может как упасть в цене и составить 36,6 гривны, так и достичь 45 гривен.

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По прогнозам Concorde Capital, доллар может составить 36,6 гривны. Это, кстати, самый оптимистичный прогноз;

Oxford Economics — вероятнее всего, стоимость одного доллара будет 39 гривен;

Как сообщают ICU – доллар может стоить 40,2 гривны;

В то же время Dragon Capital прогнозируют 43 гривны;

IER/GET – 42 гривны;

Sense Bank – 43 гривны;

Morgan Stanley – 45 гривны. Это самый пессимистический прогноз;

Что будет с курсом этой недели

что в бюджете Украины на 2023 год курс заложен на уровне

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько говорит, что в течение этой недели курс будет колебаться в диапазоне 38,2 – 38,9 гривны за доллар. А банкир Герман Марченко отметил, что, скорее всего, в ближайшие 2 – 3 недели курсовой коридор сохранится в своих новых пределах.

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