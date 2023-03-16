Есть прогнозы хорошие и не очень: стоимость доллара в конце года может удивить
Источник:The Page
В январе – начале февраля доллар был стабильно выше 40 гривен. С этого времени курс резко подешевел и сейчас составляет не более 38,70 гривны. Однако по прогнозам разных компаний в конце этого года ситуация с курсом может как ухудшиться, так и улучшиться.
Курс доллара в конце 2023 года: чего ждать
Эксперты различных организаций в ходе дискуссии, организованной Центром экономической стратегии (CES), рассказали, что курс в конце 2023 года может как упасть в цене и составить 36,6 гривны, так и достичь 45 гривен.
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- По прогнозам Concorde Capital, доллар может составить 36,6 гривны. Это, кстати, самый оптимистичный прогноз;
- Oxford Economics — вероятнее всего, стоимость одного доллара будет 39 гривен;
- Как сообщают ICU – доллар может стоить 40,2 гривны;
- В то же время Dragon Capital прогнозируют 43 гривны;
- IER/GET – 42 гривны;
- Sense Bank – 43 гривны;
- Morgan Stanley – 45 гривны. Это самый пессимистический прогноз;
Что будет с курсом этой недели
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько говорит, что в течение этой недели курс будет колебаться в диапазоне 38,2 – 38,9 гривны за доллар. А банкир Герман Марченко отметил, что, скорее всего, в ближайшие 2 – 3 недели курсовой коридор сохранится в своих новых пределах.
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- По состоянию на утро 16 марта, по данным "Минфина" наличный доллар в банках можно продать в среднем за 38,30 гривны (+20 копеек против 15 марта), а купить за 38,75 гривны (+10 копеек).
- Курс в обменниках в среднем покупают за 38,43 гривны (+11 копеек), а продают – за 38,69 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.
- Ситуация на черном рынке такова: покупка на уровне 38,58 гривны (+7 копеек), а продажа – 38,70 гривны (+10 копеек).