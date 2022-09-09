Доллар резко подешевел в банках: за сколько можно купить валюту

Курс доллара в банках 9 сентября существенно подешевел после того, как вчера резко вырос на наличном рынке. За сколько можно купить валюту в банках, обменниках и черном рынке, читайте дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 9 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,30 гривен за доллар при покупке (-20 копеек против 8 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,45 гривны за доллар (-17 копеек).

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Евро банки покупают за 40 гривен (15 копеек), а продают в среднем за 40,99 гривны за евро (24 копейки);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,20 гривны (+9 копеек), а продают – за 41,81 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+9 копеек), а продают – за (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,51 гривны (+12 копеек) и продажа – 41,61 гривны (+38 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,50 гривны (-10 копеек), а продажа – 41,73 гривны (+4 копейки).

(-10 копеек), а продажа – (+4 копейки). Евро продают по 40,60 гривен (+17 копеек), а покупают за 41 гривну (+9 копеек).

Вчера, 9 августа, курс доллара по отношению к гривне резко вырос на 40 копеек. Эксперт, в комментарии 24 канала, объяснила, что причиной роста наличного курса доллара стал дефицит именно наличной валюты на рынке.

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Важные изменения для рынка валют

НБУ сменил правила торговли валютой. Теперь банкам разрешено продавать 100% валюты, которая была выкуплена с 13 августа.

В то же время, представители бизнеса не смогут покупать иностранную валюту, если она уже есть на их счетах.

Компании теперь могут покупать валюту в рамках реструктуризации внешних кредитов.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, ранее отметила, что это решение увеличит предложение наличной валюты. Но сильного положительного эффекта нельзя ожидать, поскольку очень вырос спрос на наличные.