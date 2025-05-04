Курс доллара: будет ли он в дальнейшем падать и какие последствия это принесет Европе и США

В краткосрочном периоде укрепление евро и ослабление доллара несколько ухудшило положение европейских товаров по отношению к американским. Дело в том, что они выросли в цене.

Как на Европу и США может повлиять возможное падение доллара

Однако если речь идет о среднесрочной и долгосрочной перспективе, то Европа выиграет, рассказал Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман для 24 Канала.

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Он пояснил, что страны Европы перенастраивают свои логистические потоки и захватывают новые рынки. Тогда как от США, "по сути, отказывается".

Однако ожидает ли падения курса доллара на мировом рынке – пока неизвестно, ведь президент США Дональд Трамп довольно непредсказуемый человек. А это значит, что может произойти абсолютно что угодно.

Обратите внимание! По мнению Олега Гетмана, если текущая ситуация останется в силе (речь о 10% пошлины на весь мир, 145% пошлины для Китая и зеркальные 125% с Китая), то курс доллара относительно евро будет колебаться.