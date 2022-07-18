Евро и доллар подешевели в обменниках и на "черном рынке": наличный курс валют 18 июля
18 июля 2022 , 14:33Читати новину українською
Курс доллара и евро к гривне несколько упал 18 июля против 15 июля. Сколько стоит доллар и евро в обменниках, банках и на черном рынке, читайте дальше.
Курс валют в банках
По данным "Минфина", 15 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 36,80 гривны за доллар при покупке (-20 копеек). В то время как продают валюту в банках за 37,50 гривны за доллар (-20 копеек).
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Евро банки покупают за 36,75 83 гривны (-8 копеек), а продают в среднем за 37,65 гривны за евро (-15 копеек);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,12 гривны (-15 копеек), а продают – за 37,28 гривны (-22 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 37,29 грн (без изменений) и продажа – 37,56 грн (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 36,95 грн (-45 копеек), а продажа – 37,10 грн (-44 копейки).
- Евро продают по 37 гривен (-35 копеек), а покупают по 37,25 гривны (-35 копеек).
Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации
- Экономическая эксперт считает, что в ближайшее время ждать "валютную панику" украинцам не следует, ведь для этого нет никаких предпосылок. Подробнее об этом читайте здесь.
- В мае украинские банки впервые с начала полномасштабной войны получили прибыль. Больше всего заработал "Приватбанк" – 6,1 миллиарда гривен (78% процентов от общей прибыли).
- В июле международные резервы сократились до 2,34 миллиарда долларов. Главная причина – продажа валюты регулятором на межбанке. Наибольшим источником финансирования бюджета стала "печать валюты" НБУ и продажа гособлигаций (ОВГЗ).
- Инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% годовых против 18% в мае. Это было обусловлено шоками предложения, вызванными полномасштабной войной, объяснил регулятор.