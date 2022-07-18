Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 15 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 36,80 гривень за долар при купівлі (-20 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 37,50 гривень за долар (-20 копійок).

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Євро банки купують за 36,75 83 гривні (-8 копійок), а продають в середньому за 37,65 гривні за євро (-15 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,12 гривні (-15 копійок), а продають – за 37,28 гривні (-22 копійки), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продають – за (-22 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,29 гривні (без змін) та продаж – 37,56 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 36,95 гривні (-45 копійок), а продаж – 37,10 гривні (-44 копійки).

(-45 копійок), а продаж – (-44 копійки). Євро продають по 37 гривень (-35 копійок), а купують за 37,25 гривні (-35 копійок).

Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію

Економічна експертка вважає, що найближчим часом чекати на "валютну паніку" українцям не слід, адже для цього немає ніяких передумов. Детальніше про це, читайте тут.

У травні українські банки вперше від початку повномасштабної війни отримали прибуток. Найбільше заробив "Приватбанк" – 6,1 мільярда гривень (78% відсотків від загального прибутку).

У липня міжнародні резерви скоротились до 2,34 мільярда доларів. Головна причина — продаж валюти регулятором на міжбанку. Найбільше джерело фінансування бюджету став "друк валюти"НБУ та продаж держоблігацій (ОВДП).

Інфляція в Україні у червні пришвидшилась до 21,5% річних проти 18% у травні. Це було зумовлене шоками пропозиції, спричиненими повномасштабною війною, пояснив регулятор.

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