Будет ли курс выше 41 гривны: эксперт назвал при каких условиях это может случиться
На 2024 год доллар согласно проекту бюджета составит 41,4 гривны, впрочем, такой показатель курса не свидетельствует о том, что на самом деле доллар будет на таком уровне. Все зависит от макрофинансовой помощи от партнеров.
Что говорят эксперты о заложенном курсе
Экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу заметил, если взглянуть традиционно на курс, который закладывается в бюджет, то он всегда выше, чем реальный, который формируется в течение года в экономике страны.
К теме Главная цифра бюджета: заложивший курс доллара на 2024 год
В 2024 году все социальные расходы будут за счет макрофинансовой помощи, а она поступает в Украину в иностранной валюте. То есть для того, чтобы получить гривну для выдачи населению зарплат, социальных выплат и т.д., макрофинансовую помощь будут продавать на межбанковском валютном рынке. Скорее всего – Нацбанку.
Когда готовится годовой документ, чем выше общее количество гривны, которое собирается получить правительство от продажи валюты, тем больше можно предусмотреть условно размер расходов. Но то, что в реальности все это будет потом резаться, сегодня никого не волнует. Сейчас самое главное – лента в бюджете, чтобы она была. А дальше уже по ситуации: все будут смотреть удастся ли профинансировать или нет.
Пендзин добавляет, что таким образом Минфин "надувает" доходы, затем "рисует" расходы, а впоследствии в течение года координирует в зависимости от того, кого нужно профинансировать, а кого нет.
Какой будет доллара в 2024 году
За словами нардепа Ярослава Железняка, правительство заложило курс на 2024 год на уровне более 41 гривны за доллар.
Вероятно, правительство решило увеличить доход с импорта и провело все бюджетные расчеты по курсу 41,4 гривны за доллар.
- Установленный курс гривны к доллару на следующий год является важным показателем в заложенном бюджете, поскольку от него зависят как размеры доходов, так и расходов.
- В прошлом году курс был заложен на уровне 42 гривен, но, несмотря на это, курс держался ниже и колеблется сейчас где-то между 37 и 38 гривнами. Поэтому заложенный курс на 2024 год является лишь ожидаемым максимумом и средством роста прибыли с импорта.
Какова вероятность того, что курс взлетит
В прошлые годы тот курс, который закладывался, был намного выше, чем тот, что был фактически в экономике. Пендзин говорит, что прогноз, который закладывают в бюджет, всегда пессимистический.
На сегодняшний день валютные резервы НБУ самые большие за всю историю независимости страны — где-то 41,5 миллиарда долларов. Ситуация абсолютно контролируемая, поэтому я не думаю, что курс может взлететь до цифры в 41,4 гривны,
– замечает он.
Однако все будет зависеть от того, будет ли стабильная макрофинансовая помощь, а также придется ли НБУ печатать деньги.
- Кстати, курс в 2022 году сильно подорожал из-за того, что в Украине резко упали доходы бюджета, а макрофинансовая помощь не поступала.
- Следовательно, немало сумм, которые обещали Украине, – не пришли. А пенсии и другие социальные выплаты нужно выплачивать ежемесячно, потому Нацбанк начал печатать гривну.
То есть если в 2024 году мы получим тот объем макрофинансовой помощи, который мы запланировали в бюджет, тогда курс будет ниже, чем заложенный на следующий год.
Но если средства не будут поступать в полном объеме, тогда НБУ будет вынужден допечатывать деньги, а курс действительно подскочит вверх,
– объясняет эксперт.
Какие финансовые поступления Украина ожидает в 2024 году
Дефицит бюджета Украины в 2024 году заложили на уровне 1,53 триллиона гривен. Этот показатель стал больше, чем в 2023 году – 1,29 триллиона гривен.
Как пишет Роксолана Пидласа, будут покрывать его в 2024 году через размещение ОВГЗ – на 421,6 миллиарда гривен и внешние заимствования – 1,77 триллиона гривен.
Поэтому всего в 2024 году Украина будет нуждаться почти в 43 миллиардах долларов внешнего финансирования. Это гранты и кредиты.
Олег Пендзин рассказал, что бюджет-2024 сразу свидетельствует о том, что все, что заработает, Украина все пойдет на оборону. А вот все социальные расходы будут на средства заимствований, то есть с помощью макрофинансовой помощи от партнеров.
Когда мы с вами говорим о балансировке бюджета, я сразу хочу сказать, что нет никаких гарантий, что Украина получит своевременную финансовую помощь. А если нет гарантий, тогда нет и баланса,
– заключает эксперт.