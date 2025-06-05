Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,48 гривны. То есть цена валюты упала на 15 копеек против 4 июня. Официальный курс евро взамен составляет 47,20 гривны. То есть цена упала на 22 копеек.

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По состоянию на 6 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,47 гривны,

евро – 47,37 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 5 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,22 гривны , продажа – по 41,79 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,52 гривны , продажа – по 41,46 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,62 гривны, продажа – по 41,57 гривны.

Каким будет курс на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что хоть на конец текущего года прогнозируют курс доллара на уровне 43,7 гривны. Впрочем пока рано делать выводы, ведь в бюджете средневзвешенный курс заложен на уровне 45 гривен за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Разница в прогнозах может свидетельствовать о том, что до сих пор остается множество неизвестных факторов, которые в той или иной степени могут повлиять на экономику страны и, соответственно, скажется на курсовых показателях.

На следующей неделе на наличном рынке ожидается, что курс доллара составит от 41,6 гривны до 41,9 гривны за доллар.