Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,48 гривні. Тобто ціна валюти впала на 15 копійок проти 4 червня. Офіційний курс євро натомість становить 47,20 гривні. Тобто ціна впала на 22 копійок.

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Станом на 6 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,47 гривні,

євро – 47,37 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 5 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,22 гривні , продаж – по 41,79 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,52 гривні , продаж – по 41,46 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,62 гривні, продаж – по 41,57 гривні.

Яким буде курс наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що хоч на кінець поточного року прогнозують курс долара на рівні 43,7 гривні. Втім поки зарано робити висновки, адже в бюджеті середньозважений курс закладено на рівні 45 гривень за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Різниця в прогнозах може свідчити про те, що досі залишається безліч невідомих чинників, які тією чи іншою мірою можуть вплинути на економіку країни і, відповідно, позначиться на курсових показниках.

Наступного тижня на готівковому ринку очікується, що курс долара становитиме від 41,6 гривні до 41,9 гривні за долар.