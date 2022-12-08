Курс доллара снова ниже 40 гривен: где выгоднее всего купить валюту

Курс доллара в банках снизился за сутки на 10 копеек, а вот в обменниках наоборот несколько вырос. Где самый выгодный курс, смотрите дальше.

Курс валют в банках

За данным I.UA, 8 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,12 гривны (-10 копеек против 7 декабря), а продать за 40 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 41,02 гривны (без изменений), а продают в среднем за 41,94 гривны (-6 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,72 гривны (+19 копеек), а продают – за 40,04 гривны (-11 копеек), по данным finance.ua.

(+19 копеек), а продают – за (-11 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,40 07 гривны (+33 копейки), а продажа – 41,76 гривны (+1 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,95 гривны (+2 копейки), а продажа – 40,14 гривны (+2 копейки).

(+2 копейки), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 41,43 гривны (+1 копейка), а продают за 41,75 гривны (+3 копейки).

Каким будет курс этой недели

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В течение недели я ожидаю постепенного увеличения спроса на иностранную валюту на наличном рынке и умеренного роста курса. На мой взгляд, курс доллара при этом будет находиться в диапазоне 40–40,80 гривны за доллар.

В период с 28 ноября по 2 декабря существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков. Почему спрос был больше, чем рост предложения, объяснил член Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Также банкирша добавила, что поддержку гривни в наличном сегменте по-прежнему будут оказывать сделки по покупке иностранной валюты на безналичном рынке с размещением приобретенной валюты на депозитах. "Популярность этого способа покупки валюты понемногу растет и отвращает часть спроса с наличного рынка", – рассказала Золотько.