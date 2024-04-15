Валюта растет: какой официальный курс установил Нацбанк после выходных

Официальный курс доллара вырос на 23 копейки по сравнению с пятницей на прошлой неделе. Евро немного подешевело, однако цена пока держится ниже, чем 42 гривны за валюту.

Официальный курс 15 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,39 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 23 копейки против 12 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,96 гривны, что на 5 копеек меньше, чем на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 16 апреля:

доллар – 39,57 гривны,

евро – 42,16 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 15 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,15 гривны, а продажа – 39,60 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,22 гривны , а продажа – 39,68 гривны .

: покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 39,45 гривны, а продажа – 39,55 гривны.

Каким будет официальный курс перед Пасхой

Как рассказал руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, на ближайшие месяцы официальный курс доллара может быть в диапазоне 39 – 39,5 гривны за доллар.

По словам Паращия, дальнейшее падение курса гривны ниже отметки 39 за доллар Нацбанк будет ограничивать.

Появится тренд на ослабление гривны. Это будет соответствовать курсовой стратегии Национального банка,

– говорит Александр Паращий.

Известно, что средний официальный курс гривны в течение 2024 года прогнозируется на уровне 39 гривен за доллар.

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