Будет ли доллар в традиционном коридоре: банкир рассказал о курсе на следующей неделе

С 19 мая курс доллара будет оставаться стабильным и не будет превышать уровня до 42 гривны. В то же время небольшие колебания цены будут, но не будут иметь существенного влияния.

Какой прогноз по доллару

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на следующей неделе на рынке будут периоды незначительного роста сменяют периоды снижения и наоборот. Это будет в пределах коридоров 41,40 – 41,80 гривны за доллар и 45,50 – 47 гривен за евро.

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Таким образом, разница между долларом и евро ожидается до 6 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Собственно такое положение вещей является логическим следствием монетарной стратегии регулятора и вполне характерно для действия режима управляемой гибкости.

Кроме экономических факторов, которые влияют на курс, есть еще и косвенные факторы, например ситуация на фронте, вражеские обстрелы и другие. Такие факторы являются уже привычными для граждан, но моральный фактор может усиливаться.

Мы предполагаем, что в течение последней декады мая спрос и предложение будут оставаться в балансе: то есть базовая причина роста курсов будет нивелирована благодаря естественно сниженному спросу в это время, а также возможным интервенциям Нацбанка,

– добавляет Лесовой.

Важно! На межбанке и на наличном рынке курс доллара будет находиться на уровне 41,40 – 41,80 гривны.