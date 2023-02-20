Спрос на валюту падает: сколько будет стоить доллар на этой неделе
На прошлой неделе гривна была достаточно стабильной, чему способствовало снижение спроса на валюту. Однако, несмотря на возможные попытки расшатать курс, банкиры уверены, что это вряд ли удастся.
Ситуация на наличном рынке
В комментарии 24 Каналу, банкир Анна Золотько напомнила, что в начале прошлой недели курс достаточно динамично снижался и уже к среде достиг минимальных отметок на уровне 39,7 – 39,8 гривны за доллар.
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В последний раз такие уровни фиксировались в декабре 2022 года. Укрепление гривны обусловлено понижением спроса на наличную иностранную валюту. С одной стороны, из-за увеличения популярности инструмента покупки валюты с размещением на трехмесячном депозите, с другой, из-за постепенного оживления потребительского спроса.
Банкир отметила, что только в конце прошлой недели стоимость доллара немного выросла, однако уже в понедельник, после очередной попытки участников рынка закрепить растущий курсовой тренд, гривна стабилизировалась на уровне 39,75 – 39,9 гривны за доллар.
Какой курс сейчас
По состоянию на 20 февраля курс доллара к гривне на наличном рынке выглядит следующим образом:
- в банках можно продать в среднем за 39,55 гривны, а купить за 39,98 гривны;
- в обменниках покупают доллар в среднем за 39,67 гривны, а продают – за 39,97 гривны;
- на черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,80 гривны, а продажа – 39,90 гривны.
Каким будет курс этой недели
Анна Золотько не исключает, что в течение этой недели, пользуясь предстоящими выплатами зарплат украинцам, участники наличного рынка попытаются в очередной раз развернуть курсовой тренд.
Вместе с тем подчеркивает, что если эти попытки в конечном итоге не будут поддержаны реальным спросом, существенного роста курса ожидать не стоит.
По моему мнению, курс доллара на наличном рынке в течение этой недели будет находиться в коридоре 39,5 – 40,3 гривны за доллар,
– прогнозирует Золотько.
Кстати, банкир Герман Марченко тоже считает, что на этой неделе ситуация на наличном рынке особо не будет отличаться от предыдущей. Так что курс будет находиться в рамках 39,5 – 41 гривны за доллар.