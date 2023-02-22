Каким будет курс весной

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, объясняет, что в феврале был сформирован экономически обоснованный валютный коридор на ближайшие 1,5 – 2 месяца. Так что, скорее всего, амплитуда колебаний наличного курса в марте составит 39,5 – 41 гривен за доллар.

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Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) В общем, есть все основания полагать, что ситуация на валютном рынке в марте будет похожа на февральскую.

Вместе с тем добавляет, что имеющиеся военные риски в определенной степени будут "давить" на валютный рынок и в марте. Но вера общества в ВСУ, психологическая стойкость перед возможными повторными атаками нивелируют панические настроения.

Экономист Даниил Монин тоже настроен достаточно оптимистично по поводу курса доллара весной. По его мнению, курс может начать стремительно расти, только если будут задержки с поступлениями финансирования.

Даниил Монин Экономист Например, будет поступать не 3 миллиарда, а 1,5 или 1. Но в целом я думаю, что весной у нас будет достаточно стабильная курсовая ситуация.

НБУ задает динамику курса

Олег Гетман объясняет, что динамику курса задает НБУ, поэтому не считает, что следует ожидать в ближайшее время резкого роста курса. Более того, не стоит обращать внимание на то, что происходит на наличном рынке, ведь это лишь одна десятая от того, что происходит в других направлениях операций.

Олег Гетман Экономист 90% сделок совершаются безналично по фиксированному курсу 36,6 гривны за доллар. И только около 10% операций – в наличном направлении, которое плавает в пределах 39 – 41 гривен.

Так что Гетман тоже не прогнозирует, что курс доллара резко пойдет вверх. По его мнению, он будет колебаться вблизи фиксированного – "плюс-минус три – четыре гривны".

Какая сейчас ситуация на наличном рынке

В банках сегодня можно продать доллар в среднем за 39,40 гривны, а купить за 39,95 гривны.

сегодня можно продать доллар в среднем за 39,40 гривны, а купить за 39,95 гривны. В обменниках покупают доллар в среднем за 39,28 гривны, а продают – за 39,77 гривны.

покупают доллар в среднем за 39,28 гривны, а продают – за 39,77 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,52 гривны, а продажа – 39,65 гривны.