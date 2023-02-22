Яким буде курс навесні

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, пояснює, що в лютому був сформований економічно обґрунтований валютний “коридор” на найближчі 1,5 – 2 місяці. Тож скоріш за все, амплітуда коливань готівкового курсу у березні становитиме 39,5 – 41 гривень за долар.

Читайте також Коли долар перетне позначку у 40 гривень й знов почне рости

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Загалом, є всі підстави вважати, що ситуація на валютному ринку в березні буде подібною до лютневої.

Разом з тим додає, що наявні воєнні ризики певною мірою "тиснутимуть" на валютний ринок і в березні. Але віра суспільства в ЗСУ, психологічна стійкість перед можливими повторними атаками нівелюють панічні настрої.

Економіст Данило Монін теж налаштований досить оптимістично щодо курсу долара навесні. На його думку, курс може почати стрімко рости лише, якщо будуть затримки з надходженнями фінансування.

Данило Монін Економіст Наприклад, надходитиме не 3 мільярди, а 1,5 або 1. Але загалом я думаю що навесні у нас буде досить стабільна курсова ситуація.

НБУ задає динаміку курсу

Олег Гетман пояснює, що динаміку курсу задає НБУ, тож не вважає, що варто очікувати найближчим часом різкий ріст курсу. Ба більше не варто звертати увагу на те, що відбувається на готівковому ринку, адже це лише одна десята від того, що відбувається в інших напрямках операцій.

Олег Гетман Економіст 90% операцій відбуваються безготівково по фіксованому курсу 36,6 гривні за долар. І лише близько 10% операцій – в готівковому напрямку, який плаває в межах 39 – 41 гривень.

Тож Гетман теж не прогнозує, що курс долара різко піде в гору. На його думку, він коливатиметься поблизу фіксованого – "плюс-мінус три-чотири гривні".

Яка зараз ситуація на готівковому ринку

В банках сьогодні можна продати долар в середньому за 39,40 гривні, а купити за 39,95 гривні.

сьогодні можна продати долар в середньому за 39,40 гривні, а купити за 39,95 гривні. В обмінниках купують долар в середньому за 39,28 гривні, а продають – за 39,77 гривні.

купують долар в середньому за 39,28 гривні, а продають – за 39,77 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,52 гривні, а продаж – 39,65 гривні.