Где больше всего подорожал доллар за сутки
- В обменниках доллар покупают по 41,30 гривны, а евро по 47 гривен.
- Официальный курс доллара прогнозируют в пределах 41,6 – 42 гривен, спрос на валюту будет расти.
Доллар в банках вырос на 10 копеек как при продаже, так и при покупке. Евро также выросло, но не так существенно. В то же время в обменниках европейская валюта просела. На черном рынке ситуация противоположная той, что в банках, ведь доллар наоборот подешевел, а евро существенно выросло.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 28 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (+10 копеек против 27 мая) и продажа по 41,85 гривны (+10 копеек).
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- Покупка евро проходит по 46,90 гривны (без изменений), продажа – по 47,60 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (-4 копейки), а продать по 41,43 гривны (-9 копеек).
- Покупка евро по 47,05 гривны (+19 копеек), а продажа по 47,23 гривны (-7 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 41,30 гривны (+14 копеек), а продают по 41,65 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47 гривен (-15 копеек), а продают по 47,45 гривны (-15 копеек).
Какой доллар прогнозируют
Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что крепкая гривна важна для стабильности на валютном рынке.
В последний месяц весны коридоры валютных колебаний на межбанке и на наличном рынке будут такие – 41,6 – 41,9 гривны и 41,6 – 41,8 гривны соответственно.
Зато официальный курс доллара прогнозируют в пределах коридора 41,6 – 42 гривен. Таким образом, спрос на валюту будет медленно расти.