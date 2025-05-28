Где больше всего подорожал доллар за сутки

Доллар в банках вырос на 10 копеек как при продаже, так и при покупке. Евро также выросло, но не так существенно. В то же время в обменниках европейская валюта просела. На черном рынке ситуация противоположная той, что в банках, ведь доллар наоборот подешевел, а евро существенно выросло.

Курс валют в банках По состоянию на утро 28 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (+10 копеек против 27 мая) и продажа по 41,85 гривны (+10 копеек). Смотрите также Курс евро на рубеже мая и июня: удержится ли в пределах 47 гривен Покупка евро проходит по 46,90 гривны (без изменений), продажа – по 47,60 гривны (+10 копеек). Курс на черном рынке Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (-4 копейки), а продать по 41,43 гривны (-9 копеек).

(-4 копейки), а продать (-9 копеек). Покупка евро по 47,05 гривны (+19 копеек), а продажа по 47,23 гривны (-7 копеек). Курс в обменниках Доллары покупают в среднем по: 41,30 гривны (+14 копеек), а продают по 41,65 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(+14 копеек), а продают (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 47 гривен (-15 копеек), а продают по 47,45 гривны (-15 копеек). Какой доллар прогнозируют Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что крепкая гривна важна для стабильности на валютном рынке. Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В последний месяц весны коридоры валютных колебаний на межбанке и на наличном рынке будут такие – 41,6 – 41,9 гривны и 41,6 – 41,8 гривны соответственно. Зато официальный курс доллара прогнозируют в пределах коридора 41,6 – 42 гривен. Таким образом, спрос на валюту будет медленно расти.