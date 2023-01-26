Почему евро в Украине так стремительно растет

Поскольку в Украине официальный курс доллара фиксирован, то чем больше евро растет в мире по отношению к доллару, тем больше растет европейская валюта и в Украине. Однако сейчас курс доллара стал расти после того, как улучшились перспективы деловой активности в США.

Что происходит с евро

Во вторник доллар вырос по отношению к евро после того, как данные показали, что деловая активность в США сокращается. Следовательно, спад смягчился как в производственном секторе, так и в секторе услуг впервые с сентября, а уверенность в бизнесе укрепилась с начала 2023 года.

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Это просто похоже на еще одну часть данных, которые демонстрируют проповедуемое ФРС: экономика достаточно устойчива, чтобы выдержать новые повышения,

– сказал Хуан Перес, торговый директор Monex USA в Вашингтоне.

Хотя доллар начал расти по отношению к евро, он все еще находится вблизи 9 месячного минимума.

А вот курс евро упал лишь на 0,17% до 1,08 доллара, что чуть меньше 9 месячного максимума 1,09 доллара.

Кроме того, опросы показали, что деловая активность в еврозоне неожиданно вернулась к умеренному росту в январе, а деятельность в сфере услуг в Германии выросла впервые с июня.

Соответственно, более сильная экономика потенциально может позволить Европейскому центральному банку повышать процентные ставки.

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Курс евро в Украине по состоянию на 26 января