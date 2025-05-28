Стабильности нет на горизонте: сколько сегодня нужно гривен, чтобы купить 200 евро

Во второй половине мая курс евро постоянно колебался. Изменения были ощутимы во всех секторах рынка.

Как изменился курс евро в конце мая 2025 года 28 мая официальный курс в Украине достиг – 47,31 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Деньги вместо стрельбы: итальянская мафия меняет тактику ради прибыли По данным "Минфина" средний курс евро в банках сейчас такой: покупка – 46,85 гривны за евро;

продажа – 47,53 гривны за евро. Несколько изменился курс евро и в обменниках: покупка – 47,15 гривны за евро;

продажа – 47,30 гривны за евро. Сколько надо гривен, чтобы сегодня купить 200 евро для приобретения 200 евро в банке, нужно примерно – 9 470 гривен;

чтобы купить 200 евро в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 9 460 гривен. Какую сумму гривен можно получить за 200 евро сейчас если обменивать 200 евро в банке можно получить примерно – 9 370 гривен;

при обмене 200 евро в обменнике, удастся выручить ориентировочно – 9 430 гривен.