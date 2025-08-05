В конце июля евро начал дешеветь. Эта тенденция изменилась с начала августа. Сейчас валюта постепенно дорожает.

Как изменился курс евро 5 августа? 5 августа официальный курс евро в Украине – 48,35 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Будет жестче: ОАЭ ограничивает деятельность россиян на своей территории Данные "Минфина", показывают, что средний курс евро в банках изменился так: покупка – 47,93 гривны за евро;

продажа – 48,50 гривны за евро. В обменниках ситуация также изменилась: покупка – 48 гривны за евро;

продажа – 48,23 гривны за евро. Сколько надо гривен, чтобы купить 500 евро в начале августа 2025 года? в случае, когда покупка 500 евро происходит в банке, придется потратить ориентировочно – 24 250 гривен;

в обменнике покупка 500 евро обойдется в примерно – 24 115 гривен. Сколько гривен можно выручить за 500 евро сейчас? если обменивать 500 евро в банке, можно получить в среднем – 23 965 гривен;

при обмене 500 евро в обменнике можно выручить уже ориентировочно – 24 000 гривен.