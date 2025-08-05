5 августа, 18:06
Валюта снова дорожает: сколько гривен сейчас в 500 евро
Основні тези
- 5 августа официальный курс евро в Украине составил 48,35 гривны за евро.
- Стоимость покупки 500 евро в банке составляет примерно 24 250 гривен, а в обменнике – 24 115 гривен.
В конце июля евро начал дешеветь. Эта тенденция изменилась с начала августа. Сейчас валюта постепенно дорожает.
Как изменился курс евро 5 августа?
5 августа официальный курс евро в Украине – 48,35 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Данные "Минфина", показывают, что средний курс евро в банках изменился так:
- покупка – 47,93 гривны за евро;
- продажа – 48,50 гривны за евро.
В обменниках ситуация также изменилась:
- покупка – 48 гривны за евро;
- продажа – 48,23 гривны за евро.
Сколько надо гривен, чтобы купить 500 евро в начале августа 2025 года?
- в случае, когда покупка 500 евро происходит в банке, придется потратить ориентировочно – 24 250 гривен;
- в обменнике покупка 500 евро обойдется в примерно – 24 115 гривен.
Сколько гривен можно выручить за 500 евро сейчас?
- если обменивать 500 евро в банке, можно получить в среднем – 23 965 гривен;
- при обмене 500 евро в обменнике можно выручить уже ориентировочно – 24 000 гривен.