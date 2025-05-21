Сколько сегодня придется потратить на покупку 300 евро

Курс евро постепенно снижался в начале мая. В 20-х числах ситуация изменилась. В этот период евро начал понемногу дорожать.

Какой курс евро в Украине сейчас По состоянию на 21 мая официальный курс в Украине составляет – 46,65 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Российское судно совершило "подозрительные маневры" возле энергокабеля между Польшей и Швецией, – Туск По данным "Минфина" курс евро в банках изменился так: покупка – 46,53 гривны за евро;

продажа – 47,28 гривны за евро. А вот в обменниках курс изменился следующим образом: покупка – 46,95 гривны за евро;

продажа – 47,15 гривны за евро. Сколько гривен надо сейчас, чтобы купить 300 евро для приобретения 300 евро в банке сегодня необходимо примерно – 14 184 гривен;

чтобы купить 300 евро в обменнике, нужно иметь ориентировочно – 14 145 гривен. Какую сумму гривен можно получить за 300 евро сегодня за 300 евро в банке сегодня можно получить примерно – 13 959 гривен;

в обменнике за 300 евро можно выручить ориентировочно – 14 085 гривен.