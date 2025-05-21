Укр Рус
Экономика Новости экономики Сколько сегодня придется потратить на покупку 300 евро
21 мая, 16:14
1

Сколько сегодня придется потратить на покупку 300 евро

Анастасия Зорик
Основні тези
  • По состоянию на 21 мая официальный курс евро в Украине составляет 46,65 гривны за евро.
  • Курс евро в банках: покупка – 46,53 гривны, продажа – 47,28 гривны; в обменниках: покупка – 46,95 гривны, продажа – 47,15 гривны.

Курс евро постепенно снижался в начале мая. В 20-х числах ситуация изменилась. В этот период евро начал понемногу дорожать.

Какой курс евро в Украине сейчас

По состоянию на 21 мая официальный курс в Украине составляет – 46,65 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Российское судно совершило "подозрительные маневры" возле энергокабеля между Польшей и Швецией, – Туск

По данным "Минфина" курс евро в банках изменился так:

  • покупка – 46,53 гривны за евро;
  • продажа – 47,28 гривны за евро.

А вот в обменниках курс изменился следующим образом:

  • покупка – 46,95 гривны за евро;
  • продажа – 47,15 гривны за евро.

Сколько гривен надо сейчас, чтобы купить 300 евро

  • для приобретения 300 евро в банке сегодня необходимо примерно – 14 184 гривен;
  • чтобы купить 300 евро в обменнике, нужно иметь ориентировочно – 14 145 гривен.

Какую сумму гривен можно получить за 300 евро сегодня

  • за 300 евро в банке сегодня можно получить примерно – 13 959 гривен;
  • в обменнике за 300 евро можно выручить ориентировочно – 14 085 гривен.