21 мая, 16:14
Сколько сегодня придется потратить на покупку 300 евро
Основні тези
- По состоянию на 21 мая официальный курс евро в Украине составляет 46,65 гривны за евро.
- Курс евро в банках: покупка – 46,53 гривны, продажа – 47,28 гривны; в обменниках: покупка – 46,95 гривны, продажа – 47,15 гривны.
Курс евро постепенно снижался в начале мая. В 20-х числах ситуация изменилась. В этот период евро начал понемногу дорожать.
Какой курс евро в Украине сейчас
По состоянию на 21 мая официальный курс в Украине составляет – 46,65 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина" курс евро в банках изменился так:
- покупка – 46,53 гривны за евро;
- продажа – 47,28 гривны за евро.
А вот в обменниках курс изменился следующим образом:
- покупка – 46,95 гривны за евро;
- продажа – 47,15 гривны за евро.
Сколько гривен надо сейчас, чтобы купить 300 евро
- для приобретения 300 евро в банке сегодня необходимо примерно – 14 184 гривен;
- чтобы купить 300 евро в обменнике, нужно иметь ориентировочно – 14 145 гривен.
Какую сумму гривен можно получить за 300 евро сегодня
- за 300 евро в банке сегодня можно получить примерно – 13 959 гривен;
- в обменнике за 300 евро можно выручить ориентировочно – 14 085 гривен.