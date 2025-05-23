23 мая, 16:23
500 евро в гривнах это сколько сейчас
Основні тези
- Официальный курс евро в Украине по состоянию на 23 мая – 46,93 гривны.
- В банках покупка осуществляется по курсу – 46,70 грн, продажа – 47,30 грн, в обменниках покупка – 47,01 грн, продажа – 47,18 грн.
Евро демонстрирует незначительный рост. Увеличение начало происходить во второй половине мая. Сейчас эта тенденция продолжается.
Как изменился курс евро в Украине
23 мая официальный курс в Украине достиг – 46,93 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как показывают данные издания "Минфин" курс евро в банках изменился следующим образом:
- покупка – 46,70 гривны за евро;
- продажа – 47,30 гривны за евро.
Изменения ощутимы и в обменниках:
- покупка – 47,01 гривны за евро;
- продажа – 47,18 гривны за евро.
Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 500 евро
- чтобы приобрести 500 евро в банке, нужно иметь где-то – 23 650 гривен;
- для приобретения 500 евро в обменниках необходимо уже – 23 590 гривен.
Какую сумму гривен можно получить при обмене 500 евро
- если обменивать 500 евро в банке, можно получить примерно – 23 350 гривен;
- при обмене 500 евро в обменнике, можно получить ориентировочно – 23 505 гривен.