500 евро в гривнах это сколько сейчас

Евро демонстрирует незначительный рост. Увеличение начало происходить во второй половине мая. Сейчас эта тенденция продолжается.

Как изменился курс евро в Украине 23 мая официальный курс в Украине достиг – 46,93 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Не святой Кирилл: как друг Путина скрывает имущество и обходит санкции Как показывают данные издания "Минфин" курс евро в банках изменился следующим образом: покупка – 46,70 гривны за евро;

продажа – 47,30 гривны за евро. Изменения ощутимы и в обменниках: покупка – 47,01 гривны за евро;

продажа – 47,18 гривны за евро. Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 500 евро чтобы приобрести 500 евро в банке, нужно иметь где-то – 23 650 гривен;

для приобретения 500 евро в обменниках необходимо уже – 23 590 гривен. Какую сумму гривен можно получить при обмене 500 евро если обменивать 500 евро в банке, можно получить примерно – 23 350 гривен;

при обмене 500 евро в обменнике, можно получить ориентировочно – 23 505 гривен.