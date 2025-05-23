Як змінився курс євро в Україні
23 травня офіційний курс в Україні сягнув – 46,93 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як показують дані видання "Мінфін" курс євро у банках змінився таким чином:
- купівля – 46,70 гривні за євро;
- продаж – 47,30 гривні за євро.
Зміни відчутні і в обмінниках:
- купівля – 47,01 гривні за євро;
- продаж – 47,18 гривні за євро.
Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 500 євро
- щоб придбати 500 євро у банку, потрібно мати десь – 23 650 гривень;
- для придбання 500 євро в обмінниках необхідно уже – 23 590 гривень.
Яку суму гривень можна отримати при обміні 500 євро
- якщо обмінювати 500 євро у банку, можна отримати приблизно – 23 350 гривень;
- при обміні 500 євро в обміннику, можна отримати орієнтовно – 23 505 гривень.