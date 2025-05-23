Как изменился курс евро в Украине

23 мая официальный курс в Украине достиг – 46,93 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как показывают данные издания "Минфин" курс евро в банках изменился следующим образом:

покупка – 46,70 гривны за евро;

продажа – 47,30 гривны за евро.

Изменения ощутимы и в обменниках:

покупка – 47,01 гривны за евро;

продажа – 47,18 гривны за евро.

Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 500 евро

чтобы приобрести 500 евро в банке, нужно иметь где-то – 23 650 гривен;

для приобретения 500 евро в обменниках необходимо уже – 23 590 гривен.

Какую сумму гривен можно получить при обмене 500 евро