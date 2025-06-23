23 июня, 13:02
Курс почти по 49: сколько в гривнах сейчас 500 евро в гривнах
Основні тези
- Официальный курс евро на 23 июня составляет 48,20 гривны.
- Средний банковский курс - покупка 47,95 гривны, продажа 48,60 гривны.
Евро снова подорожал. В течение июня эта валюта постепенно росла. Сейчас в некоторых местах евро достигает почти 49 гривен.
Как изменился курс евро
Официальный курс евро, по состоянию на 23 июня, составляет – 48,20 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Данные "Минфина", показывают, что средний банковский курс изменился следующим образом:
- покупка – 47,95 гривны за евро;
- продажа – 48,60 гривны за евро.
Изменилась ситуация и в обменниках:
- покупка – 48,45 гривны за евро;
- продажа – 48,64 гривны за евро.
Какая сумма нужна, чтобы приобрести 500 евро сегодня
- чтобы приобрести 500 евро в банке, нужно примерно – 24 300 гривен;
- для приобретения 500 евро в обменнике необходимо уже ориентировочно – 24 320 гривен.
Сколько можно получить за 500 евро сегодня
- если обменивать 500 евро в банке, можно получить ориентировочно – 23 975 гривен;
- при обмене 500 евро в обменнике, есть возможность выручить примерно – 24 225 гривен.