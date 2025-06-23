Курс почти по 49: сколько в гривнах сейчас 500 евро в гривнах

Евро снова подорожал. В течение июня эта валюта постепенно росла. Сейчас в некоторых местах евро достигает почти 49 гривен.

Как изменился курс евро Официальный курс евро, по состоянию на 23 июня, составляет – 48,20 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также На фоне ситуации в Иране: Орбан предлагает вернуться к российским энергоносителям Данные "Минфина", показывают, что средний банковский курс изменился следующим образом: покупка – 47,95 гривны за евро;

продажа – 48,60 гривны за евро. Изменилась ситуация и в обменниках: покупка – 48,45 гривны за евро;

продажа – 48,64 гривны за евро. Какая сумма нужна, чтобы приобрести 500 евро сегодня чтобы приобрести 500 евро в банке, нужно примерно – 24 300 гривен;

для приобретения 500 евро в обменнике необходимо уже ориентировочно – 24 320 гривен. Сколько можно получить за 500 евро сегодня если обменивать 500 евро в банке, можно получить ориентировочно – 23 975 гривен;

при обмене 500 евро в обменнике, есть возможность выручить примерно – 24 225 гривен.