НБУ повысил курсы: евро подорожало больше всего

Официальный курс доллара вырос на 7 копеек, в то время как официальный курс евро поднялся вверх на 30 копеек. Завтра, 28 мая, поменяются месяцами, где доллар подорожает на больше копеек, чем евро.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,57 гривны. То есть цена валюты выросла на 7 копеек против 26 мая. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47,29 гривны. То есть цена выросла на 30 копеек.

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По состоянию на 28 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,67 гривны,

евро – 47,31 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 27 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,54 гривны , продажа – по 41,52 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,16 гривны, продажа – по 41,57 гривны.

Каким будет официальный курс доллара

Как спрогнозировал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, в июне диапазон колебания курса доллара составит от 41,6 гривны до 42 гривен за валюту. Кроме того, Лесовой добавляет, рубикон в 42 гривны для официального курса будет преодолен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Впрочем не стоит ожидать излишне быстрых изменений. Кроме того, прогноз упирается во множество факторов, которые невозможно учесть, что называется "заранее".

В то же время соотношение курс евро к курсу доллара будет на уровне 1 евро = 1,05 – 1,15 доллара.