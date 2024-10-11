Евро дешевеет, а доллар стабилен: сколько стоит валюта на черном рынке
По состоянию на утро 11 октября курс доллара демонстрирует незначительные колебания, тогда как евро продолжает снижаться. На черном рынке европейская валюта подешевела минимум на 10 копеек.
Курс валют в банках
По состоянию на утро 11 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,00 гривны (-5 копеек против 10 октября) и продажа – по 41,50 гривны (без изменений).
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- Покупка евро происходит по 45,00 гривны (-10 копеек), а продажа – по 45,65 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,38 гривны (+1 копейка), а продать – по 41,45 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро по 45,40 гривны (-10 копеек), а продажа по 45,55 гривны (-13 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,83 гривны (без изменений), а продают – по 41,48 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,03 гривны (-9 копеек), а продают – по 45,75 гривны (+4 копейки).
Как может измениться курс доллара
НБУ контролирует ситуацию на валютном рынке. В частности, на 2024 год в бюджете предусмотрено:
- средний курс - 40,7 гривны за доллар;
- курс на конец года - 42,1 гривны за доллар
Однако курс, заложенный в бюджете на 2025 год, свидетельствует о возможном росте доллара. Дело в том, что в бюджете Украины на 2025 год курс доллара зафиксирован на уровне 45 гривен.
Заметьте! Это не означает, что валюта достигнет этого значения – этот показатель используется исключительно для расчетов.