Будет ли расти евро после Пасхи

После Пасхи на валютном рынке не ожидается существенных изменений по курсам. Следовательно, диапазон евро не превысит 48 гривен за валюту на наличном рынке. Сейчас позиция доллара на мировых рынках теряется.

Какого курса евро ожидать в скором времени

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что влияние на пару евро – доллар будет в первую очередь зависеть от решений США. Их пока трудно прогнозировать, потому что американский доллар до сих пор теряет позиции.

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Лесовой добавляет, что на валютный рынок в Украине будет влиять также посевная и сфера строительства. А если экономические процессы будут оживленными, это будет влиять на уровень ВВП страны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Хочу отдельно заметить, что после американской таможенной "кардионагрузки", международные курсы доллара немного ослабли и ожидают дальнейших действий мировых руководителей. Но повторюсь: ситуация на украинском валютном рынке будет зависеть прежде всего от стратегии регулятора.

Обратите внимание! С 21 по 27 апреля евро будет находиться на таком уровне: 45 – 48 гривен за евро (на межбанке и на наличном уровне).