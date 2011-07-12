Евро почти 50: от чего зависит курс валют и стоит ли ждать еще больших скачков в июле

На сегодня евро относительно доллара колеблется на уровне 1,17 доллара, хотя в начале года показатель был на уровне 1,03 доллара. Одной из причин такого роста является протекционные шаги Дональда Трампа, что усиливают напряженность в торговых отношениях между США и ЕС.

Самое интересное то, что укрепление евро не всегда имеет положительную сторону, в том числе и для Украины. Когда евро укрепляется относительно доллара, а гривна относительно доллара остается без изменений, то это приводит к росту курса евро относительно гривны.

Поэтому на украинском рынке валют евро уже превысило свой исторический максимум и составляет более 49 гривен. Однако некоторые экономисты считают, что доля европейских товаров на украинском рынке не является такой, что может вызвать волнения, а все основные расчеты до сих пор проводятся в долларовой валюте.

24 Канал проанализировал, что означает для ЕС и Украины крепкое евро и как это может повредить экономике обеих, также как решение США о введении пошлин против европейских товаров повлияет на курс и какую цену валюты следует ожидать.

Почему евро зависит от переговоров между США и ЕС?

В разговоре с 24 Каналом аналитик Андрей Шевчишин говорит, что сейчас приближается дата 9 июля, когда будет завершена пауза относительно американских пошлин для Европы и других стран. Окончательное решение по этому поводу повлияет на то, каким будет евро.

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В то же время видим на рынке, что евро "откатывается", что связано с тем, что рынок после очень быстрого и сильного роста берет паузу. Кроме того, он "переваривает" принятие Палатой представителей по налогово-бюджетному законопроекту Трампа.

Что предусматривает закон Трампа о налогах Документ предусматривает сохранение налоговых льгот с первого срока Трампа, новые налоговые послабления для чаевых и сверхурочной работы, а также сокращение финансирования Medicaid и других программ соцпомощи. В то же время отменяются "зеленые" налоговые льготы времен президентства Джо Байдена. Вместо этого растут расходы на оборону и иммиграционный контроль. Также законопроект предусматривает рекордное единовременное повышение лимита госдолга на 5 триллионов долларов.

Шевчишин объясняет, что после выходных происходит так называемый "дрейф" евро, то есть валюта колеблется в цене, но общий тренд пока не меняется.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Думаю, что переговоры между США и ЕС продолжатся. Они достаточно сложные и финального решения нет. Так что Европа будет принимать решение о дальнейшем укреплении, в том числе и евро.

Например, на прошлой неделе евро достигло максимальной отметки – валюта была равна 1,185 доллара.

Для экспортноориентированной Европы сильное евро является фактически налогом экспорта. Это означает, что крепкое евро усложняет европейский экспорт, ведь товары становятся дороже,

– добавляет Шевчишин.

Зато для Украины сильное евро – это проинфляционный фактор, то есть то, что усиливает инфляцию. Дело в том, что почти 60% импорта, который завозится в Украину, едет именно из Европы. Поэтому, чем дороже евро, тем дороже этот товар.

В то же время экономист Олег Пендзин для 24 Канала говорит, что то, что происходит сегодня с долларом и евро относительно гривны, к особенностям существования в Украине не имеет никакого отношения.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Для того, чтобы убедиться, что я прав, сделаем определенные расчеты. Берем курс гривны к доллару, умножаем на кросс-курс, который на сегодня есть в валютной паре евро/доллар, и выходим на условный диапазон в обменниках, который мы имеем сегодня, то есть где-то 49,3 – 49,4 гривны. Это свидетельствует о том, что вся причина роста евро относительно гривны не в Украине, а в экономической политике Трампа и реакции инвесторов.

По словам Пендзина, рост евро должен обходить Украину, ведь она никаким образом не влияет на него. Более того, даже американские избиратели не могут повлиять на своего президента, что стал причиной такого роста.

Кроме того, говорит господин Олег, Украина в основном работает именно в долларовой зоне. Это означает, что продажа зерна на рынке происходит именно в долларах, энергоносители также закупаются в этой валюте.

В то же время есть определенный сегмент, который сегодня мы тянем из еврозоны, но 70% расчетов все равно происходят в долларах,

– добавляет Пендзин.

Стоит добавить, что бесспорно, определенные товарные процессы по товарам, которые едут из Европы, будут, но именно Китай является крупнейшим торговым партнером, который поставляет свои товары в Украину, а не Европа.

Как формируется курс европейской валюты в Украине?

Банкир Сергей Мамедов для 24 Канала также заявил, что курс евро в Украине формируется не столько под влиянием внутренней экономики, как в случае с долларом, сколько с учетом внешних факторов.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Поэтому евро – это валюта, которая ориентируется на общемировые тренды: геополитические риски, изменения в торговой политике США, цены на энергоносители, события на Ближнем Востоке и тому подобное. Именно поэтому пара евро/доллар часто выступает индикатором глобального напряжения.

Мамедов прогнозирует, что если геополитические риски усилятся, евро может укрепиться – до отметки 1,20 за доллар. А в случае потепления в отношениях между ЕС и США вероятно и обратное – возвращение к уровню 1,05 – 1,10 доллара.

Зато по словам Шевчишина, если Трамп установит против Европы пошлину на уровне 30%, то евро будет стремительно корректироваться вниз.

Если же пошлины будут на уровне 5% – 10%, то, скорее всего, будем видеть стабилизацию евро на текущих уровнях. Или же в рамках 1,10 – 1,125 доллара за евро.

Заметьте! Шевчишин, как и Мамедов, называет верхнюю границу для евро относительно доллара на уровне 1,20.

Стоит ли вкладываться в евро сейчас?

По словам Шевчишина, стоит взять паузу по покупке европейской валюты на этой неделе. Кроме того, вкладываться в валюту стоило раньше.

Во-первых, курс евро сильно вырос в цене,

Во-вторых, решения, которые будут приняты США, прямопропорционально будут влиять на Европу, в том числе и на курс евро.

По словам Пендзина, для европейцев введение пошлин в отношении их товаров на уровне 50% будет сильным ударом по экономике. Несмотря на это экономист добавляет, что введение тарифов могут оттянуть.

Напоминаем, что евро завершило процесс коррекции после инаугурации Трампа в декабре 2024 года.

Если перед инаугурацией евро равнялось 1,2 доллара, то после инаугурации валюта начала расти до текущих 1,175 доллара.

Интересно, что самый низкий показатель евро относительно доллара был в сентябре – октябре 2022 года, когда 1 евро был ниже 1 доллара.

Обратите внимание! Трамп в очередной раз отложил повышение пошлин на товары из Евросоюза. Теперь новая дата – 1 августа. Однако против Японии, Южной Кореи, ЮАР и других стран были введены тарифы.

В то же время, по словам банкира Мамедова, украинцам не стоит волноваться за обесценивание своих долларовых сбережений. Наоборот – сейчас не лучший момент для попыток "перебежать" с доллара в евро, словно на красный свет.

Почему? Потому что такие шаги часто влекут за собой дополнительные потери: доллар придется продавать дешевле, а евро покупать дороже. Разница в курсе "съедает" не только потенциальную прибыль, но и ведет к прямым потерям на разнице курсов,

– замечает господин Сергей.

Банкир уверяет, что несмотря на все евро не станет слишком дорогим, а доллар – слишком слабым. Главное правило – не принимать импульсивных решений и не поддаваться панике.

Важно! Доходность гривневых депозитов сегодня действительно выглядит конкурентной. Хранить часть сбережений в национальной валюте – вполне логичное и разумное решение. Украинская гривна сейчас дает возможность не просто сохранить средства от инфляции, но и получить незначительную пассивную прибыль.

Сколько будет стоить валюта на украинском рынке?

Как говорит Сергей Мамедов, в украинских реалиях изменение курса пары евро/доллар будет означать одно: ожидать существенных валютных скачков в июле не стоит.

Доллар, скорее всего, будет держаться в пределах 41,6 – 42,2 гривны, а евро – между 46,5 и 50 гривнами. Все возможные отклонения, если и будут, то ситуативные,

– говорит банкир.

Кроме того, рынок валют сейчас стабилен – ни доллар, ни евро не демонстрируют серьезных сигналов к глубоким изменениям.

Обратите внимание! Доллару до сих пор доверяют, несмотря на турбулентность на мировой арене. В валюте до сих пор хранится до 80% мировых резервов. Это подтверждает его статус как глобальной валюты.