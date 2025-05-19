НБУ повысил доллар и евро сегодня

За выходные официальный курс доллара и евро вырос на несколько копеек. Кроме того, на завтра, 20 мая, евро покажет существенный рост цены.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,49 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки против 16 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,44 гривны. То есть цена выросла на 6 копеек.

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По состоянию на 20 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,57 гривны,

евро – 46,85 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 19 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,01 гривны, продажа – по 41,57 гривны.

Что будет с курсом евро

На этой неделе курс евро на наличном рынке может находиться на уровне 45,50 – 47 гривен за валюту. Такие прогнозы рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

В то же время разница между курсом евро и курсом доллара составит до 6 гривен.

Тарас Лесовой директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Предыдущие недели на курсы валют вместе со стратегией НБУ будут влиять прежде всего экономические факторы. Это и развитие экспорта, что пополняет международные валютные резервы, развитие экономики, особенно речь идет о наиболее мощных отраслях, которые создают ВВП страны: агросектор, строительство, военно-промышленный комплекс и тому подобное.

Кроме того, в последнюю предпоследнюю неделю мая спрос и предложение валюты будет оставаться в балансе.