16 июля, 09:56
Цены валют упали: какой курс в банках
Основні тези
- В банках покупка доллара стоит 41,55 гривны, продажа – 42,10 гривны, а на черном рынке покупка доллара составляет 41,77 гривны, продажа – 41,81 гривны.
- Прогнозируется курс доллара в пределах 41,60 – 42 гривны на эту неделю.
Пока доллар немного подорожал за последние сутки, евро показало спад стоимости, хоть и не существенный. Зато на черном рынке валюты также подешевели, особенно курс евро.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 16 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,55 гривны (+5 копеек против 15 июля) и продажа по 42,10 гривны (+5 копеек).
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- Покупка евро проходит по 48,50 гривны (-5 копеек), продажа – по 49,17 гривны (-13 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,77 гривны (-3 копейки), а продать по 41,81 гривне (+6 копеек).
- Покупка евро по 48,85 гривны (-20 копеек), а продажа по 49,11 гривны (-8 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- По состоянию на 15 июля, доллары покупают в среднем по: 40,80 гривны (-40 копеек), а продают по 41,87 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,47 гривны (-28 копеек), а продают по 49,39 гривны (+14 копеек).
По сколько будет доллар?
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс будет в пределах 41,60 – 42 гривны за доллар, а безналичный и наличный курсы будут приближенными друг к другу.
Сейчас вполне естественным является особый акцент регулятора именно на долларовых интервенциях.
- Поэтому, на межбанке курс будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42 гривен за валюту,
- А на наличном рынке – от 41,50 гривны до 42,20 гривны за валюту.