Доллар застыл: что с валютой на следующей неделе

Новая рабочая неделя не принесет существенных колебаний по курсу доллара. Максимальная отметка, до которой может достичь валюта остается на уровне 42 гривен.

Какой курс доллара прогнозируют с новой недели?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на новой рабочей неделе курсовые коридоры американской валюты вряд ли изменятся.

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Поэтому, основные колебания курса будут происходить в традиционных пределах – 41,60 – 60 42 гривны за доллар. Они будут минимальными, а безналичный и наличный курсы будут приближенными друг к другу.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Одним из факторов, который будет влиять на рынок будет соотношение спроса и предложения на украинском рынке. В последние недели разрыв был более заметным, чем обычно.

Это добавило "веса" курсу американского доллара, а также курсу евро. Впрочем банкир добавляет, что несмотря на все более 80% всех сделок до сих пор вкладываются в долларах США.

Сейчас вполне естественным является особый акцент регулятора именно на долларовых интервенциях,

– отметил Лесовой.

Заметьте! На межбанке курс будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42 гривен за валюту с 14 июля по 20 июля, а на наличном рынке – от 41,50 гривны до 42,20 гривны за валюту.