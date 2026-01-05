Евро подешевеет, а доллар – вырастет: каким будет курс валют на Крещение

Официальные курсы валют на старте недели движутся без резких скачков. Правда, пока доллар незначительно вырастет в цене, евро даже подешевеет на несколько копеек.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,29 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 12 копеек против 2 января. Официальный курс евро составляет 49,57 гривны, то есть цена выросла всего на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 6 января курс валют будет таким:

доллар – 42,42 гривны;

евро – 49,51 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 5 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", – покупка по 42 гривны , а продажа по 42,55 гривны ;

, а продажа по ; на черном рынке – покупка по 42,50 гривны , а продажа по 42,50 гривны ;

, а продажа по ; в обменниках – покупка по 41,60 гривны, продажа по 42,62 гривны.

Как изменится курс в первой декаде января?