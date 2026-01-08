Курс валют побил максимум: в обменниках выросла цена на евро и доллар

Смотрите также Каким будет курс валют после новогодних праздников: прогноз на январь 2026 года

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, именно в январе обычно начинается период постепенного выравнивания спроса и предложения на валютном рынке, а пик этого процесса приходится на конец месяца и первую половину февраля.

Эксклюзивно для 24 Канала он рассказал, что в ближайшие недели общая картина будет "достаточно спокойной" – курс доллара будет оставаться "более-менее постоянным", а показатели не будут пересекать границ допустимых коридоров колебаний.