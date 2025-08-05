Официальные курсы изменились: какая валюта взлетела в цене
- НБУ повысил официальные курсы доллара на 3 копейки до 41,79 гривны, а евро на 70 копеек до 48,34 гривны.
- Ожидается, что 6 августа курс евро снизится до 48,09 гривны, а доллар – до 41,68 гривны.
НБУ повысил доллар и евро в цене. Однако если американская валюта выросла на 3 копейки за последние сутки, то европейская валюта – на 70 копеек. А уже завтра, 6 августа, ожидается спад курса евро.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,79 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 3 копейки против 4 августа. Официальный курс евро составляет 48,34 гривны, то есть цена выросла на 70 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По состоянию на 6 августа курс валют будет такой:
- доллар – 41,68 гривны;
- евро – 48,09 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 5 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,45 гривны, продажа – по 41,97 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,69 гривны, продажа – по 41,70 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41,08 гривны, продажа – по 41,70 гривны.
Что будет с гривной в августе?
По словам банкира Анна Золотько для 24 Канала, НБУ держит равновесие курса доллара на рынке благодаря значительным международным резервам и контролируемому уровню инфляции.
Это минимизирует риск резких колебаний курса в августе и создает предсказуемые условия для валютных операций.
Таким образом, говорит Золотько, курс гривны в ближайшее время будет оставаться в пределах прогнозируемых показателей.