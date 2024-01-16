Какая ситуация сейчас на валютном рынке

Банкир Татьяна Попович рассказала 24 Каналу, что главным трендом на прошлой неделе на валютном рынке стало заметное сокращение спроса на иностранную валюту по всем каналам. В основном это происходило из-за общего снижения деловой активности в начале года.

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Татьяна Попович Директор по рынкам капитала Sense Bank Если в начале недели американскую валюту продавали в пределах 39,3 – 39,4 гривны за доллар, то в конце недели котировки снизились до 38,75 – 38,9 гривны за доллар.

Кроме того, по мнению Попович, следует отметить умеренное увеличение предложения иностранной валюты в течение прошлой недели со стороны отдельных банков в Украине. В конце концов, это сказалось как на объемах интервенций НБУ, так и на курсовых отметках.

Через неделю регулятор продал на ВРУ 678 миллионов долларов, что является самым маленьким показателем от второй декады декабря. Сокращение объемов торгов на межбанке закономерно привело к снижению котировок.

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Регулятор придерживается провозглашенной стратегии управляемой гибкости и покрытия структурного дефицита валюты. В пятницу курс на ВРУ опустился ниже отметки 38 до 37,83 гривны за доллар в пятницу.

На мой взгляд, в течение этой недели курс продажи наличных долларов в банковских кассах будет находиться в диапазоне 38,5 – 38,75 гривны за доллар,

– прогнозирует Попович

Наличный рынок отреагировал на сокращение спроса и снижение стоимости долларов по безналичным каналам покупки довольно ощутимым снижением курса. Однако на этой неделе значительных изменений, вероятно, не произойдет.