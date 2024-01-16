Яка ситуація зараз на валютному ринку

Банкірка Тетяна Попович розповіла 24 Каналу, що головним трендом минулого тижня на валютному ринку стало помітне скорочення попиту на іноземну валюту за усіма каналами. Здебільшого це відбувалося через загальне зниження ділової активності на початку року.

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Тетяна Попович Директор з ринків капіталу Sense Bank Якщо на початку тижня американську валюту продавали в межах 39,3 – 39,4 гривні за долар, то наприкінці тижня котирування знизилися до 38,75 – 38,9 гривні за долар.

Крім того, на думку Попович, слід відзначити помірне збільшення пропозиції іноземної валюти протягом минулого тижня з боку окремих банків в Україні. Зрештою це позначилося як на обсягах інтервенцій НБУ, так і на курсових позначках.

За тиждень регулятор продав на ВРУ 678 мільйонів доларів, що є найменшим показником від другої декади грудня. Скорочення обсягів торгів на міжбанку закономірно призвело до зниження котирувань.

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Регулятор дотримується проголошеної стратегії керованої гнучкості та покриття структурного дефіциту валюти. У п'ятницю курс на ВРУ опустився нижче позначки 38 до 37,83 гривні за долар.

На мою думку, протягом цього тижня курс продажу готівкових доларів у банківських касах знаходитиметься в діапазоні 38,5 – 38,75 гривні за долар,

– прогнозує Попович

Готівковий ринок відреагував на скорочення попиту та зниження вартості доларів за безготівковими каналами купівлі доволі відчутним зниженням курсу. Однак, цього тижня значних змін, імовірно, не відбудеться.