Беспокоиться не стоит: что будет с курсом доллара в июле

В настоящее время финансовые аналитики прогнозируют относительную стабильность курса доллара. Валютный "штиль" обусловлен удачными действиями НБУ.

Курс доллара в июле

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал для 24 Канала, что в текущем месяце курс доллара будет стабильным вследствие нескольких факторов.

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Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Не ожидаем изменения курса, поскольку текущее состояние нашего рынка достаточно стабильное и НБУ полностью покрывает все необходимые дефициты и интервенции валюты на межбанке. На наличном рынке ситуация достаточно стабильная, риски, сформированные на рынке, покрываются за счет широкого спреда.

Он подчеркнул, что спред между покупкой и продажей достаточно велик, что свидетельствует об определенной обеспокоенности на рынке.

Мы можем увидеть, что сейчас курс продажи валюты находится примерно на уровне 37,4 гривны, а курс покупки – 36,8 гривны. Так что 60 копеек, это достаточно широкий спред. Это свидетельствует о том, что покупатели и продавцы видят некоторые риски в будущем для рынка, поэтому желают иметь больший доход от валютных операций, чтобы предусмотреть возможные высокие колебания,

– объяснил Шевчишин.

Также он добавил, что до конца августа курс доллара может начать колебаться в диапазоне 1 гривны. Все будет зависеть от следующих действий НБУ и таких факторов, как:

проблемы с зерновым соглашением;

блокировка портов;

проблемы с экспортным притоком валюты

Какой курс доллара 12 июля

Курс покупки доллара продолжает проседать в обменниках, за последние сутки он упал на 15 копеек, однако продажи выросли на 8 копеек. В банках доллар тоже упал на 5 копеек равномерно.

В банках : покупка – 36,70 гривны, продажа – 37,35 гривны;

: покупка – 36,70 гривны, продажа – 37,35 гривны; В обменниках: покупка – 36,76 гривны, продажа – 37,31 гривны;

покупка – 36,76 гривны, продажа – 37,31 гривны; На черном рынке: покупка – 37,15 гривны, продажа – 37,23 гривны.