Доллар и евро бьют рекорды: взлетит ли их цена до 45 и 55 гривен и стоит ли сейчас покупать валюту

Начало 2026 года отметилось для Украины новыми историческими максимумами курса доллара и евро. Национальный банк держит ситуацию под контролем и постепенно девальвирует гривну в ответ на колебания пары евро-доллар и рост спроса на валюту внутри страны. Это уменьшает вероятность резких скачков курса, однако имеет психологический эффект для населения.

Рекордная для последних лет заинтересованность украинцев в покупке наличной валюты в 2025 году может продолжиться в 2026-м. Однако эксперты советуют не покупать и не продавать валюту без необходимости, чтобы не рисковать деньгами.

24 Канал собрал профессиональные прогнозы относительно перспектив роста курса доллара и евро относительно гривны и узнал, есть ли смысл отдавать предпочтение какой-то из валют для сбережений.

Продолжит ли рост курс доллара и евро

Январь начался с ослабления гривны, однако такие колебания являются традиционными для украинского валютного рынка на старте года. В дальнейшем можно ожидать стабилизации курса, рассказали в комментариях 24 Каналу эксперты по вопросам финансов Надежда Байор и Андрей Шевчишин.

Повышение официального курса доллара и евро до исторических максимумов в январе 2026 года не дает поводов для беспокойства, ведь Национальный банк имеет достаточно золотовалютных резервов, чтобы удержать валюту от неконтролируемого взлета, считает финансовый эксперт Надежда Байор.

Надежда Байор Финансовый эксперт Smart Family Office Январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны для гривны: она традиционно сначала обесценивается из-за больших потребностей Минфина в валюте, а позже НБУ покупает избыток гривны, и курс стабилизируется. Украинский Нацбанк имеет рекордные резервы и продолжит интервенции, чтобы избежать скачков курса.

По данным НБУ, международные резервы Украины за 2025 год выросли более чем на 30% и составляют 57,3 миллиарда долларов США. Этот показатель является самым высоким за всю историю независимой Украины.

Благодаря таким резервам Нацбанк может держать курс в режиме управляемой гибкости, сглаживая чрезмерные колебания и регулируя спрос и предложение на валютном рынке.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Спрос держится, у населения остается какая-то гривна и сейчас, когда курс пошел вверх, оно присоединилось к этой погоне. Однако на сегодня население не так сильно влияет на курс, как Нацбанк через валютные интервенции. Поэтому возможность сдерживать курс есть.

Заметим! Официальный курс доллара на 12 января установил новый рекорд – 43,07 гривны (+8 копеек против 9 января), а евро несколько снизился – до 50,14 гривны (-3 копейки).

По словам Андрея Шевчишина, сейчас в Украине наблюдается контролируемая девальвация гривны, которая подкреплена дополнительным спросом со стороны населения и бизнеса.

Неопределенность с внешней помощью в конце 2025 года сдерживала ликвидность, однако после подтверждения финансирования в размере 90 миллиардов евро от ЕС она начала возвращаться на рынок. С точки зрения эксперта это стало одним из факторов, начавших подрывать курс.

Думаю, что мы какое-то время еще можем проторговаться на этих уровнях. Но многое будет зависеть от тенденции мирового рынка, курса евро. Если он дальше будет сползать, то, возможно, на каком-то этапе Нацбанк таки зафиксирует стоимость евро, потому что это проинфляционный для Украины фактор и будет подтягивать выше доллар, – отмечает эксперт.

По мнению Надежды Байор, обесценивание гривны относительно других валют будет умеренным в течение 2026 года. В этом предположении она опирается на прогноз Investment Capital Ukraine.

Ожидается умеренная девальвация гривны, и все же ниже, чем об этом громко заявляют в медиа. По данным аналитиков ICU, замедление инфляции, рост внешних дисбалансов и рекомендации МВФ будут побуждать НБУ ослабить курс гривны к доллару в течение года. Их прогноз на конец 2026-го – 44,3 гривны за доллар и около 55 гривен за евро, – говорит эксперт.

Способна ли гривна укрепиться, а курс – вернуться к уровню конца 2025 года

Ситуация на валютном рынке Украины регулируется Национальным банком, однако в более широком контексте на развертывание событий влияют следующие факторы:

динамика в паре евро-доллар, которая во многом зависит от геополитики;

поступление внешнего финансирования;

ситуация на фронте и в энергосистеме;

вероятность прекращения боевых действий и подписания мирного соглашения.

Январь для Украины – это один из девальвационных месяцев. Со второй декады февраля начинается тренд по укреплению гривны. Это исторические тенденции, которые у нас есть, поэтому сейчас будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Загадывать на долгий горизонт невозможно. Продолжение войны, очень сложная ситуация с энергетической системой, прохождение холодов. Днепропетровщина, Запорожье находились в блэкауте, а это достаточно сильный промышленный кластер, поэтому возможны проблемы для экспорта, – предполагает Андрей Шевчишин.

Вероятность недостатка экспортных поступлений также будет давить на курс, добавляет финансовый аналитик.

Однако сценарии, при которых курс доллара и евро может вернуться к отметкам менее 43 и 50 гривен, также не стоит отбрасывать. В частности, дверь к стабилизации на одном уровне по крайней мере для одной из валют существует, учитывая динамику пары евро-доллар.

Обратите внимание! По прошлогодним прогнозам мировых банков, средний курс евро-доллар в 2026 году должен был достичь уровня 1,19 доллара за 1 евро. Однако начало года показало, что ожидания не оправдались и по состоянию на 9 января курс составляет 1,164.

Ситуация будет зависеть от перспектив укрепления или ослабления доллара относительно евро, говорит Андрей Шевчишин:

если курс будет 1,1 , возможен сценарий, что евро стабилизируется на отметке 49,50 – 50 гривен, а доллар, наоборот, будет расти до 45 гривен или даже выше;

, возможен сценарий, что евро стабилизируется на отметке 49,50 – 50 гривен, а доллар, наоборот, будет расти до 45 гривен или даже выше; если евро таки начнет расти и достигнет отметки 1,25, Нацбанк вынужден будет поднимать евро и держать низким доллар, вероятно, даже ниже отметки 42 гривны.

Прогнозирование курса евро-доллара затруднено из-за значительного влияния на него геополитики. Неопределенности здесь добавляет внешняя политика США при каденции Дональда Трампа.

Еще один сценарий с укреплением гривны открывается вместе с перспективой заключения мирного соглашения с Россией и поступлением инвестиций в Украину.

Назовем это "план Маршалла для Украины", который сейчас полностью виртуальный, но надеемся, что возможен. В таком случае Украина начинает получать значительные инвестиции. Так было в 2006 году, когда заходили западные инвестиции, кредитование росло, а курс был стабилен, потому что была возможность его поддерживать этими значительными инвестициями, – говорит эксперт.

Резюмируя, Андрей Шевчишин отмечает, что ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от многих факторов, в частности – от мировых тенденций и решений, влиять на которые возможность отсутствует. Это усложняет прогнозирование и позволяет осуществлять его исключительно в формате сценариев.

Заметьте! В прогнозах Международного валютного фонда, с которым Украина договаривается о новой программе поддержки на более чем 8 миллиардов долларов, на 2026 год заложен курс 45,4 гривны за доллар. На подобный показатель ориентируется и украинское правительство – 45,7 гривны – в расчетах бюджетных поступлений. Однако закладывать могут и более высокий курс, чтобы в итоге иметь меньший дефицит.

Доллар или евро для сбережений: на что ориентироваться при покупке

По данным финансового аналитика Андрея Шевчишина, в 2025 году покупка наличной валюты украинцами достигла рекордных 23,94 миллиарда долларов, а продажа выросла до четырехлетнего максимума – 17,11 миллиарда долларов.

Наиболее популярным среди валют оставался доллар, на который пришлось около 71% наличных операций, и евро – 25% операций. В итоге чистая покупка наличной валюты за год составила чистая покупка наличной валюты за год составила 6,83 миллиарда долларов.

В планировании валютных сбережений на 2026 год эксперты рекомендуют руководствоваться принципом диверсификации, то есть распределять финансовые резервы на корзины.

Лучшим решением является диверсификация: то есть хранить средства в различных валютных корзинах: и в долларах, и в евро, и в валюте, в которой мы рассчитываемся, – гривне. Соотношение валют можно распределить следующим образом: около 35% в долларах, примерно 40 – 45% в евро. Между этими валютами можно отдать предпочтение евро, ведь мы находимся в еврозоне, и значительная доля торговли и резервов – в евро, – говорит эксперт Надежда Байор.

По ее мнению, оснований для панических настроений нет, ведь после январского подъема динамика курса прогнозируемо будет постепенной.

"Для украинцев логика такова: ориентируйтесь на собственные финансовые цели и планы, сохраняйте часть сбережений в гривневых инструментах, для долгосрочной цели используйте валютные инструменты и формируйте сбалансированный инвестиционный портфель (а не просто храните доллар или евро) с целью защиты капитала от инфляции и приумножения", – добавляет финансовый эксперт.

По словам Андрея Шевчишина, учитывая то, что в 2025 году прогнозы по курсу доллара и евро не оправдали ожиданий, а ситуация может кардинально меняться под влиянием событий в мире и Украине, стоит придерживаться не обходить вниманием и гривневые инструменты инвестиций.

Вероятнее всего, неизменным будет то, что Нацбанк будет держать привлекательность гривневых инструментов. По крайней мере он продолжает декларировать именно эту тенденцию. А значит, инвестиции в гривневые ОВГЗ, покупка валюты, то есть евро и доллара, в диверсифицированном портфеле будет лучшим вариантом, – заключает финансовый аналитик.

Эксперт Андрей Шевчишин отмечает, что большая, чем у евро, динамика доллара относительно гривны может указывать на выгодность этой валюты, однако ситуация способна измениться.

"Сейчас выглядит так, что доллар более выгодный. Мы видим более стремительную динамику. Грубо говоря, доллар прибавил 70 копеек, а евро – 30 копеек. Сейчас такая ситуация. Будет ли она постоянно такая стабильная? Конечно нет, потому что это рынок и есть свои колебания и циклы. Стоит ли закупать доллары? До февраля еще можно прокатиться на этом тренде, а потом может быть, соответственно, обратный тренд. А если будет мирное соглашение и сюда начнет заходить какой-то капитал, все будет меняться", – резюмирует эксперт.

Финансовый эксперт Надежда Байор говорит, что прибегать к спекулятивным закупкам или продажам валюты не стоит без особой необходимости, а при финансовом планировании лучше ориентироваться на собственные цели. Если они являются гривневыми, для их достижения можно выбрать гривневые инструменты, например ОВГЗ, учитывая срок погашения.

Интересно! По данным Министерства финансов, в 2025 году средневзвешенная доходность гривневых облигаций внутреннего государственного займа выросла до 16,24%, тогда как в 2024 году она составляла 15,98%.