3 сентября, 12:20
Курс польского злотого: как изменилась цена валюты 3 сентября
Основні тези
- Официальный курс злотого на 3 сентября составляет 11,29 гривен, что на 10 копеек меньше, чем 2 сентября.
- В банках средний курс покупки злотого 11,02 гривен, продажи – 11,67 гривен, а в обменниках – покупка 11,20 гривен, продажа 11,30 гривен.
Курс злотого к гривне колеблется в пределах 11, 30 гривен, иногда увеличиваясь или уменьшаясь на несколько копеек. В целом колебания остаются стабильными.
Какой официальный курс злотого по НБУ 3 сентября?
По официальному курсу по состоянию на 3 сентября курс злотого достиг 11,29 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Его стоимость уменьшилась на 10 копеек по сравнению со 2 сентября.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 3 сентября такой:
- покупка – 11, 02 гривен за злотый (+0,2 копейки, по сравнению со 2 сентября);
- продажа – 11,67 гривен за злотый (+1 копейка).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,20 гривен за злотый (-3 копейки по сравнению со 2 сентября);
- продажа – 11,30 гривен за злотый (-3 копейки).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 102 гривны;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 120 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 167 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 130 гривен за 100 злотых.
Какие прогнозы относительно злотого и других валют в сентябре?
- В начале августа продолжалось падение злотого. В частности, официальный 1 числа составил – 11,17 гривны. В то же время в банках и обменниках ситуация была аналогична июльской. Всего в августе происходили лишь незначительные колебания.
- Официальный курс доллара с начала года почти не изменился, ожидается стабильность ожидается стабильность доллара в начале сентября с верхней границей в 42 гривны. На межбанке и наличном рынке с 1 по 7 сентября курс доллара ожидается в пределах 41,6 – 42 гривен.
- Зато курс евро поднялся с начала года до июня, основное влияние имеет соотношение доллара и евро на мировых рынках. В первую неделю сентября не ожидаются существенные изменения курса евро, сохраняя соотношение доллара и евро в пределах 1,15 – 1,2.