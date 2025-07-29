29 июля, 10:21
Ощущается падение: что произошло с курсом злотого в конце июля
Основні тези
- 29 июля официальный курс злотого составил 11,43 гривны, что на 8 копеек меньше, чем 28 июля.
- Средний курс злотого в банках: покупка - 11,05 гривны, продажа - 11,63 гривны; в обменниках: покупка - 11,38 гривны, продажа - 11,50 гривны.
В течение июля курс злотого оставался стабильным. Происходили лишь незначительные колебания. В то же время именно в конце июле появилась новая тенденция – курс начал снижаться.
Как изменился официальный курс злотого в июле 2025 года?
По состоянию на 29 июля, официальный курс злотого составил – 11,43 гривны (-8 копеек, по сравнению с 28 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой курс злотого в банках и обменниках?
Как показывают данные издания "Минфин", средний курс злотого в банках:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 28 июля);
- продажа – 11,63 гривны за злотый (-5 копеек).
Ощутимо снижение курса и в обменниках:
- покупка – 11,38 гривны за злотый (-4 копеек);
- продажа – 11,50 гривны за злотый (-4 копеек).
За сколько сегодня можно купить 100 злотых?
- для приобретения 100 злотых в банке сегодня необходимо ориентировочно – 1 163 гривен;
- а вот покупка 100 злотых в обменнике обойдется в примерно – 1 150 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых в конце июля?
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 105 гривен;
- если обменивать 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить в среднем – 1 138 гривен.