29 апреля, 10:56
Волноваться не стоит: вырос ли курс злотого перед 1 мая
Основні тези
- По состоянию на 29 апреля, официальный курс злотого составляет 11,09 гривен.
- В обменниках курс покупки злотого вырос до 10,95 гривны, а продажи до 11,07 гривен.
В апреле курс злотого продемонстрировал довольно резкий и весомый рост. Однако впоследствии ситуация стабилизировалась. Сейчас происходящие колебания почти не ощутимы.
Как изменился официальный курс злотого в конце апреля
Официальный курс злотого, по состоянию на 29 апреля, составляет – 11,09 гривны (-1 копейка, по сравнению с 28 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злотого в банках и обменниках Украины
Как сообщает "Минфин", средний банковский курс злотого изменился так:
- покупка – 10,70 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 29 апреля);
- продажа – 11,35 гривны за злотый (без изменений).
А в обменниках ситуация несколько изменилась:
- покупка – 10,95 гривны за злотый (+4 копейки);
- продажа – 11,07 гривны за злотый (+2 копейки).
Сколько сегодня надо потратить на покупку 100 злотых
- для приобретения 100 злотых в банке сегодня нужно ориентировочно – 1 135 гривен;
- чтобы купить 100 злотых в обменнике необходимо уже – 1 107 гривен.
Сколько гривен можно получить за 100 злотых сегодня
- если сдавать 100 злотых в банк, можно выручить в среднем – 1 070 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся выручить ориентировочно – 1 095 гривен.