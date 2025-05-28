28 мая, 10:05
Что происходит с курсом злотого перед началом лета 2025
Основні тези
- Официальный курс злотого на 28 мая составляет 11,14 гривны, без изменений по сравнению с предыдущим днем.
- Средний курс злотого в банках: покупка – 10,90 грн, продажа – 11,40 грн; в обменниках: покупка – 11 грн, продажа – 11,12 грн.
Курс злотого в Украине стабилен. В течение мая эта валюта почти не претерпела изменений. Колебания, которые происходили, были практически неощутимы.
Какой сейчас официальный курс злотого сейчас
28 мая, официальный курс злотого составляет – 11,14 гривны (без изменений, по сравнению с 27 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Власти России усиленно давят на олигархов и забирают активы: Путин формирует "новую элиту"
Как изменился курс злотого в банках и обменниках
Как отмечает "Минфин", средний курс злотого в банках сейчас такой:
- покупка – 10,90 гривны за злотый (+20 копеек, если сравнивать с 27 мая);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).
А вот в обменниках ситуация изменилась так:
- покупка – 11 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,12 гривны за злотый (-1 копейка).
За сколько сегодня можно купить 100 злотых
- в банке 100 злотых можно приобрести за ориентировочно – 1 140 гривен;
- в обменнике 100 злотых можно купить за примерно – 1 112 гривен.
Какую сумму можно выручить при обмене 100 злотых
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 090 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике можно выручить в среднем – 1 100 гривен.