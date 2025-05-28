Что происходит с курсом злотого перед началом лета 2025

Курс злотого в Украине стабилен. В течение мая эта валюта почти не претерпела изменений. Колебания, которые происходили, были практически неощутимы.

Какой сейчас официальный курс злотого сейчас 28 мая, официальный курс злотого составляет – 11,14 гривны (без изменений, по сравнению с 27 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Власти России усиленно давят на олигархов и забирают активы: Путин формирует "новую элиту" Как изменился курс злотого в банках и обменниках Как отмечает "Минфин", средний курс злотого в банках сейчас такой: покупка – 10,90 гривны за злотый (+20 копеек, если сравнивать с 27 мая);

продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений). А вот в обменниках ситуация изменилась так: покупка – 11 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,12 гривны за злотый (-1 копейка). За сколько сегодня можно купить 100 злотых в банке 100 злотых можно приобрести за ориентировочно – 1 140 гривен;

в обменнике 100 злотых можно купить за примерно – 1 112 гривен. Какую сумму можно выручить при обмене 100 злотых если обменивать 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 090 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике можно выручить в среднем – 1 100 гривен.