Как изменился курс злотого после первых июньских выходных в 2025 году

Курс злотого не претерпел весомых изменений в июне. Колебания, которые происходили – незначительны. В частности, сейчас ощутимо снижение курса.

Какой официальный курс злотого 9 июня

По состоянию на 9 июня, официальный курс злотого составил – 11,02 гривны (-4 копейки, по сравнению с 6 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

Как показывают данные "Минфина", средний курс злотого в банках, за выходные изменился следующим образом:

покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 6 июня);

продажа – 11,45 гривны за злотый (+5 копеек).

А вот в обменниках средний курс злотого такой:

покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,15 гривны за злотый (без изменений).

За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых

в банке 100 злотых сегодня можно приобрести за ориентировочно – 1 145 гривен;

в обменнике 100 злотых можно купить за примерно – 1 115 гривен.

Какую сумму можно выручить за 100 злотых 9 июня