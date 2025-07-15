Сейчас самое время покупать: как подешевел злотый в середине июля 2025 года

Курс злотого в июле продолжает быть стабильным. Колебания, которые происходят сейчас, почти не ощущаются. В частности, в середине июля можно заметить незначительное удешевление этой валюты.

Какой официальный курс злотого сейчас? 15 июля, официальный курс злотого – 11,48 гривны (-9 копеек, по сравнению с 7 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ Читайте также Почти 3 миллиарда за Pin-Up: в Украине состоялась крупнейшая конфискация в истории Какой курс злотого в банках и обменниках 15 июля? Как отмечает "Минфин", в банках средний курс злотого сейчас такой: покупка – 11,15 гривны за злотый (-10 копеек, если сравнивать с 7 июля);

продажа – 11,65 гривны за злотый (-15 копеек). В обменниках также изменения ощутимы: покупка – 11,45 гривны за злотый (-9 копеек);

продажа – 11,55 гривны за злотый (-12 копеек). Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня? чтобы купить 100 злотых в банке, нужно иметь ориентировочно – 1 165 гривен;

для покупки 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 155 гривен. Какую сумму можно выручить за 100 злотых сейчас? при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 115 гривен;

если обменивать 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить в среднем – 1 145 гривен.