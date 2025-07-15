15 июля, 13:15
Сейчас самое время покупать: как подешевел злотый в середине июля 2025 года
Основні тези
- Официальный курс злотого 15 июля составляет 11,48 гривны, уменьшившись на 9 копеек с 7 июля.
- В банках курс покупки злотого составляет 11,15 гривны, а продажи – 11,65 гривны; в обменниках – покупка 11,45 гривны, продажа 11,55 гривны.
Курс злотого в июле продолжает быть стабильным. Колебания, которые происходят сейчас, почти не ощущаются. В частности, в середине июля можно заметить незначительное удешевление этой валюты.
Какой официальный курс злотого сейчас?
15 июля, официальный курс злотого – 11,48 гривны (-9 копеек, по сравнению с 7 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ
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Какой курс злотого в банках и обменниках 15 июля?
Как отмечает "Минфин", в банках средний курс злотого сейчас такой:
- покупка – 11,15 гривны за злотый (-10 копеек, если сравнивать с 7 июля);
- продажа – 11,65 гривны за злотый (-15 копеек).
В обменниках также изменения ощутимы:
- покупка – 11,45 гривны за злотый (-9 копеек);
- продажа – 11,55 гривны за злотый (-12 копеек).
Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня?
- чтобы купить 100 злотых в банке, нужно иметь ориентировочно – 1 165 гривен;
- для покупки 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 155 гривен.
Какую сумму можно выручить за 100 злотых сейчас?
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 115 гривен;
- если обменивать 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить в среднем – 1 145 гривен.