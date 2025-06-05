5 июня, 11:45
Опять падение: как изменился курс злотого с начала июня
Основні тези
- 5 июня официальный курс злотого в Украине составил 11,04 гривны, уменьшившись на 5 копеек.
- Курс злотого в банках и обменниках в начале июня изменился: в банках покупка - 10,70 гривны, продажа - 11,50 гривны; в обменниках покупка - 11,05 гривны, продажа - 11,15 гривны.
Ситуация на валютном рынке Украины стабильная. Происходящие изменения почти неощутимы. В частности, сейчас можно наблюдать небольшой спад курса злотого.
Что происходит с официальным курсом злотого
5 июня официальный курс злотого в Украине упал. По состоянию на сегодня, он составляет – 11,04 гривны (-5 копеек, по сравнению с 4 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках в начале июня 2025 года
Как показывают данные "Минфина", средний курс злотого, изменился так:
- покупка – 10,70 гривны за злотый (-10 копеек, если сравнивать с 4 июня);
- продажа – 11,50 гривны за злотый (+5 копеек).
В обменниках почувствовался рост:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (+2 копейки);
- продажа – 11,15 гривны за злотый (+1 копейка).
Сколько надо гривен, чтобы сейчас приобрести 100 злотых
- для покупки 100 злотых в банке нужно ориентировочно – 1 150 гривен;
- чтобы приобрести 100 злотых в обменнике – 1 115 гривен.
Какую сумму можно получить за сдачу 100 злотых
- за 100 злотых в банке можно выручить ориентировочно – 1 070 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 105 гривен.