Сохраняется стабильность: как изменился курс злотого в конце июля 2025 года

В течение июля курс злотого в Украине оставался стабильным. Происходившие изменения были почти неощутимы.

Какой официальный курс злотого сейчас?

По состоянию на 24 июля, официальный курс злотого – 11,51 гривны (+2 копейки, по сравнению с 23 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках?

В банках средний курс злотого, как показывают данные издания "Минфин", изменились следующим образом:

покупка – 11,10 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 23 июля);

продажа – 11,65 гривны за злотый (+5 копеек).

В обменниках ситуация выглядит так:

покупка – 11,40 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,52 гривны за злотый (+2 копейки).

Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 100 злотых 24 июля?

чтобы приобрести 100 злотых в банке, необходимо ориентировочно – 1 165 гривен;

а в обменнике для покупки 100 злотых нужно уже – 1 152 гривен.

Сколько гривен можно выручить за 100 злотых сейчас?