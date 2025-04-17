Официальные курсы растут перед Пасхой

За последние сутки регулятор повысил доллар на 4 копеек, в то же время евро выросло аж на более чем 20 копеек. Кроме того, в пятницу, 18 апреля, европейская валюта снова достигнет 47 гривен за валюту.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,21 гривне. То есть цена валюты выросла на 4 копейки против 16 апреля. Официальный курс евро зато составляет 46,82 гривны. То есть цена выросла на 21 копейку.

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По состоянию на 18 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,38 гривны,

евро – 47 гривен.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 17 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 40,90 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41 гривна , продажа – по 41,01 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,42 гривны, продажа – по 41,17 гривны.

Подорожает ли доллар и евро после Пасхи

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказывает, что с 21 по 27 апреля на наличном рынке доллар будет находиться на уровне 40,8 – 41,3 гривны, а евро – на уровне 45 – 48 гривен. Таким образом, банкир добавляет, что существенных изменений не стоит ожидать.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Украинский рынок под надежной регуляторной и монетарной защитой, ведь Нацбанк принимает эффективные меры. С одной стороны - притеснить потребительские цены, а с другой стороны - режим управляемой гибкости предусматривает установление баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций.

Однако есть прогнозы, что по Пасхе на наличном рынке предложение валюты может быть больше в среднем на 10 – 15%.