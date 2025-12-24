Сколько стоит кутья на Святвечер: традиционное блюдо подорожало на десятки гривен

В этом году кутью приготовить на рождественский стол дороже чем в прошлом году: почти килограмм традиционного блюда почти на 40 гривен дороже, а среди самых дорогих ингредиентов – мак и орехи. Кроме того, это второе по стоимости блюдо на Сочельник.

Сколько будет стоить приготовить кутью в этом году?

В Институте аграрной экономики рассчитали, что приготовление почти 1 килограмма кутьи обойдется в чуть больше, как 213 гривен, передает 24 Канал.

Читайте также Путин блефует, а крепкий рубль не показатель стабильности: что ждать от экономики России в 2026 году

Если учесть все 12 блюд, то кутья станет второй по стоимости на столе на Сочельник. Среди самых дорогих продуктов этого основного блюда есть:

Мак, который обойдется в 72,50 гривны за 200 граммов, станет самым дорогим,

Далее в рейтинге цены будут грецкие чищеные орехи на сумму в 68,80 гривны.

Зато изюм будет стоить всего почти 25 гривен за 100 граммов.

Интересно, что крупа пшеничная, которая и является основой кутьи, обойдется всего в почти 27 гривен за 400 граммов, а мед будет стоить всего 18,70 гривны за 100 граммов. Сахар в то же время всего 1,48 гривны за 100 граммов.

Обратите внимание! В прошлом году приготовление кутьи на рождественский стол обошлось в 175 гривен. То есть за год стоимость выросла почти на 40 гривен.

Как выросли в цене за последний год ингредиенты к основному блюду Рождества?

Прошлогодние расчеты Института аграрной экономики свидетельствуют о том, что в 2024 году одним из самых дорогих ингредиентов, как и в этом году, является мак. Тогда он стоил 68,50 гривны за 200 граммов. То есть на 4 гривны меньше по сравнению с 2025 годом.

В то же время наибольшая разница в цене наблюдается среди грецких орехов: они в 2024 году стоили 44,89 гривны, что меньше почти на 24 гривны, по сравнению с 2025 годом.

Изюм стоил 21,73 гривны за 100 граммов, что меньше на 3 гривны. А вот пшеничная крупа из твердой пшеницы в 2024 году обошлась в 21,30 гривны за 400 граммов, что меньше почти на 6 гривен, чем в этом году.

Как объясняют в УКАБ, кутья за последние год заметно преодолела в цене, а именно на 37%. Причиной стало то, что все ингредиенты для приготовления традиционного блюда выросли.

Орехи подорожали на 60%,

Мед вырос в цене на 40%,

Мак и изюм подорожали более чем на 30%.

Во сколько обойдется рождественский стол в 2025 году?